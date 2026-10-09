El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, superó a la leyenda de su predecesor Mohammed Al Sahlawi, tras marcar un gol en la portería del Al Diriyah en la Roshn Saudi League.

El Al Nassr venció al Al Diriyah por 3-0, en el partido que enfrentó a ambos este viernes, en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn League.

Ronaldo abrió el marcador para el Al Nassr en el minuto 23 del partido, después de que el extremo francés Kingsley Coman disparara con potencia, balón que detuvo el portero Waleed Abdullah, antes de que le llegara frente a la portería vacía.

Según la red de estadísticas "Opta", este gol situó a Ronaldo en solitario en el cuarto puesto de la lista de máximos goleadores históricos de la liga saudí en la era profesional, tras elevar su cuenta a 106 goles, a un gol de distancia de Mohammed Al Sahlawi.

El astro portugués necesita 8 goles para compartir el tercer puesto con la otra leyenda, Nasser Al Shamrani, que marcó 114 goles.

Y la cosa no quedó ahí, ya que el Al Diriyah fue el equipo número 24 al que "el Don" le marca en la liga saudí profesional, igualando a Nasser Al Shamrani en cuanto a marcar al mayor número de clubes.

Solo superan al astro portugués 3 jugadores, encabezados por Salem Al Dawsari y el sirio Omar Al Soma, que marcaron a 27 equipos, además del marroquí Abderrazak Hamdallah, que marcó a 26 equipos.

Cabe recordar que Ronaldo ha marcado 4 goles en la presente temporada de la Roshn Saudi League, situándose a 7 goles completos de distancia por detrás del delantero inglés Ivan Toney, que lidera la tabla de goleadores con 11 goles.