En vídeo: Cristiano Ronaldo desperdicia un festival de goles y Félix salva la cara de Jesús ante Gales

La selección de Portugal inauguró la etapa de su nuevo entrenador, Jorge Jesus, con una difícil y trabajada victoria por un gol a cero ante su invitado galés, en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA 2026-2027.

El partido, que albergó el estadio "José Alvalade" de Lisboa, tuvo como protagonistas a João Félix con un gol y a Cristiano Ronaldo con el desperdicio de un festival de ocasiones.

El misil de Félix salva la situación

La selección portuguesa entró al encuentro con una presión ofensiva arrolladora desde el primer minuto, en busca de un gol tempranero que trastocara los planes de Gales.

El capitán Cristiano Ronaldo estuvo a punto de abrir el marcador temprano en el minuto 9, tras un pase de seda de João Félix, pero el disparo del "Don" pasó rozando el poste.

El dominio absoluto portugués se tradujo finalmente en el minuto 21, con un gol de sello saudí, cuando Nuno Mendes le robó el balón con habilidad a la defensa de Gales para cedérselo a João Félix, delantero del Al-Nassr saudí, que soltó un disparo potente e imparable que se alojó en la red de Gales, anunciando el primero de los goles de la era Jesus.









Tras el gol, Ronaldo continuó su búsqueda personal del gol número 980 de su legendaria trayectoria, pero desperdició tres ocasiones claras antes del final de la primera parte, entre un balón parado y dos oportunidades dentro del área, ante el asombro de la afición en las gradas.

La serie de ocasiones desperdiciadas por Ronaldo continuó hasta los últimos minutos, fracasando en su intento de alcanzar el gol número 980, y el árbitro hizo sonar su silbato anunciando una victoria pálida, pero valiosa, para Portugal.

Con este triunfo, Portugal cosechó sus primeros tres puntos en su recorrido en la Liga de Naciones, colocándose provisionalmente al frente de su grupo, a la espera de lo que arrojen el resto de los enfrentamientos de la jornada, mientras que Gales se marchó con las manos vacías pese a su fuerte actuación en la segunda parte.



