El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, apareció junto a los jugadores del equipo por primera vez desde que finalizó su participación con la selección de su país en la Copa del Mundo 2026, en Estados Unidos, Canadá y México.

El Al Nassr se enfrentó a su rival español, el Almería, este martes, en su último partido amistoso durante su concentración en la capital portuguesa, Lisboa, antes del inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

La cuenta oficial del club Al Nassr en la red social "X" publicó un vídeo que mostró el interés de Ronaldo por asistir al partido y saludar a los jugadores del equipo, así como al nuevo entrenador australiano Ange Postecoglou, pese a no haberse incorporado a los entrenamientos.

Esta fue la primera vez que la estrella portuguesa se reunió con los jugadores y el entrenador del Al Nassr desde el final de su trayectoria en la Copa del Mundo 2026, el pasado 6 de julio, con la derrota ante España por un gol a cero, en los octavos de final.

"El Don" es considerado el único jugador que no se ha incorporado a los entrenamientos del Al Nassr tras el Mundial, pese a haber transcurrido cerca de un mes completo desde el final de su recorrido en el torneo.

Esto ocurre 4 días antes de la celebración de su boda con su pareja Georgina Rodríguez, prevista para el próximo sábado, en la isla portuguesa de Madeira, según revelaron informes periodísticos anteriormente.

Cabe recordar que Ronaldo se incorporó al Al Nassr en enero de 2023 y lo condujo a conquistar el título de la Liga Roshn saudí la temporada pasada, tras 7 años de ausencia, además de obtener el título de máximo goleador de la competición en dos ocasiones.