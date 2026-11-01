El belga Thibaut Courtois volvió a defender la portería del Real Madrid tras su ausencia en el Clásico ante el Barcelona, en la pasada jornada de la Liga española.
Courtois formó parte del once titular merengue durante el enfrentamiento ante el Racing en la jornada 11 de LaLiga, la tarde del domingo, y logró mantener su portería a cero en la victoria del conjunto blanco por tres goles a cero.
La cuenta del Real Madrid en la red social X señaló que Courtois igualó la marca de Miguel Ángel como el tercer portero con más partidos disputados con el Real Madrid, con un total de 346 encuentros.
La cuenta del conjunto blanco también publicó las declaraciones de Courtois tras el partido, en las que dijo: «Hola, madridista. Muy contento por esta victoria y por mantener la portería a cero».
Y el guardameta belga añadió: «Ahora nos dirigimos a Atenas para seguir buscando los tres puntos. Vamos. ¡Hala Madrid!».
Con esta victoria, el Real Madrid elevó su cuenta a 27 puntos en la tercera posición de la clasificación de LaLiga, a 3 puntos del líder, el Barcelona.
El Real Madrid se prepara para enfrentarse al AEK de Atenas el próximo miércoles, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League.
El Real Madrid busca mantener el pleno de victorias en la Champions League, después de haber ganado en las tres primeras jornadas.