En vídeo: Costa de Marfil sorprende a Alemania con un gol del «Presidente»

Frank Kessié rompió su sequía goleadora con Costa de Marfil al anotar el 1-0 ante Alemania este sábado en la segunda jornada del Mundial 2026.

El centrocampista, apodado «El Presidente», marcó en el minuto 30 al rematar desde el área pequeña un balón despejado por la defensa alemana tras un disparo de Amad Diallo.

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El tanto cortó una racha de 26 partidos sin marcar en grandes competiciones.

Con 29 años y 6 meses, el mediocampista del Al-Ahli es el segundo jugador de mayor edad en anotar con los “Elefantes” en un Mundial, solo superado por Didier Drogba (32 años y 3 meses), según la red francesa «stats foot».



