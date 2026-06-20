En vídeo: Contra los rumores, Cristiano Ronaldo aparece muy animado junto a Bruno Fernandes

Este sábado, el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, y el mediocampista Bruno Fernandes entrenaron con buen ánimo junto al resto del equipo, en la preparación para el partido contra Uzbekistán de la segunda jornada del Mundial 2026.

El diario portugués «Record» ha publicado un vídeo en el que se ve a Ronaldo y a Bruno charlando y riendo durante la sesión de entrenamiento, en compañía del otro centrocampista, Vitinha, momento que refleja el buen ambiente del grupo pese a la presión tras el empate 1-1 contra la República Democrática del Congo en la primera jornada.

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El clip se difundió en plena polémica, desatada tras el partido inaugural porque Ronaldo no realizó ningún disparo a puerta, Algunos aficionados acusaron a Bruno Fernandes y João Neves de no pasarle el balón con suficiente frecuencia o de ignorarlo en ataque.

La polémica creció tras unas declaraciones de João Neves sobre Ronaldo y la publicación de Katia Aveiro, hermana del jugador, que muchos interpretaron como una crítica a sus compañeros.

En redes, muchos seguidores de Ronaldo acusaron a varios jugadores de egoísmo o de faltarle al respeto.

Sin embargo, el propio Ronaldo publicó ayer una foto del grupo durante el entrenamiento y afirmó que el equipo «siempre está unido».



