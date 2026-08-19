En un partido amistoso con carácter oficial, el Barcelona se impuso a su invitado, el Al-Ahly egipcio, por un marcador de 2-1, en el encuentro que reunió a ambos equipos este miércoles en el estadio Spotify Camp Nou de la ciudad de Barcelona, dentro de las competiciones del amistoso Trofeo Joan Gamper.

El partido registró una gran afluencia de aficionados y una elevada rivalidad táctica entre el campeón de España y el campeón de África, antes de que el conjunto blaugrana sellara la ventaja con un doblete en la primera parte, mientras que el Al-Ahly recortó distancias al comienzo de la segunda mitad.

Una primera parte catalana por excelencia: Hamza firma y Raphinha confirma

El partido comenzó con una presión temprana del gigante rojo, ya que los jugadores del Al-Ahly enseñaron los dientes y aplicaron una presión alta e intensa sobre la defensa del Barcelona en el minuto 13, en un intento de desorganizar la construcción del juego desde atrás y asfixiar tempranamente la posesión catalana.

Pero la experiencia y la calma de las tropas del entrenador Hans Flick intervinieron rápidamente, ya que los jugadores blaugrana lograron absorber el ímpetu y desactivar la presión egipcia con maestría, calmando el ritmo del juego y haciendo circular el balón con inteligencia en busca de espacios.

El Barcelona intentó imponer su estilo habitual y controlar el desarrollo del juego, y los primeros minutos presenciaron los primeros roces físicos tras una entrada táctica del defensa Eric García para detener el arranque de la estrella Achraf Bencharki.

La primera ocasión de peligro para el Barcelona llegó tras un pase engañoso de Fermín López que aprovechó un error del guardameta Mostafa Shobier al salir de su portería, antes de que el defensa Mohamed Hany interviniera y despejara el balón con éxito. Después llegó una ocasión real para Raphinha dentro del área, pero el defensa Amr El-Gazzar desvió su remate de cabeza a córner, antes de que el brasileño lanzara un disparo lejano que pasó junto al poste.

El Barcelona continuó con su amenaza, ya que Shobier despejó una ocasión clara del joven delantero Hamza Abdelkarim, mientras que un contraataque del Al-Ahly no se completó tras caer Ahmed Sayed Zizo en fuera de juego.

Y en el minuto 30 llegó el momento del primer gol tras un magnífico intercambio de balón entre Alejandro Baldi y Raphinha, quien dio un pase preciso que dejó al lateral solo, para enviar un centro perfecto que Hamza Abdelkarim colocó en la red sin esfuerzo. El joven jugador rechazó celebrarlo en señal de respeto a su antiguo equipo, el Al-Ahly.

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El Barcelona estuvo a punto de duplicar el marcador tras una serie de ocasiones de peligro, que comenzaron con un nuevo error de Shobier que aprovechó Lamine Yamal, luego un remate de Fermín, antes de que Karim Fouad salvara su portería y desviara un disparo de Espart antes de que llegara a la red.

Y en el minuto 45, Raphinha tradujo la ventaja catalana con un segundo gol mediante un magnífico disparo que Shobier no pudo detener, para terminar la primera parte con ventaja del Barcelona por 2-0.

Reacción roja: Zizo marca y El-Shenawy salva al Al-Ahly

Con el inicio de la segunda parte, el Barcelona comenzó con fuerza y estuvo a punto de marcar aprovechando un grave error del guardameta suplente Mohamed El-Shenawy.

Pero la respuesta del Al-Ahly llegó rápido, y en el minuto 51 Ahmed Sayed Zizo marcó el primer gol del Al-Ahly en la primera ocasión real de su equipo, después de penetrar la defensa del Barcelona con un pase mágico y alojar el balón en la red, para poner el marcador 2-1.

El gol de Zizo dio un gran impulso ofensivo al gigante rojo, ya que el equipo comenzó a tener la posesión y a construir ataques, y el suplente Mohamed Magdy Afsha estuvo a punto de lograr el empate, pero el árbitro anuló el intento por fuera de juego en el minuto 60.

El Barcelona volvió al ataque en el minuto 67, pero El-Shenawy brilló y detuvo con maestría una ocasión de peligro que mantuvo la diferencia de un solo gol.

Y en el minuto 70, el partido presenció una jugada polémica tras la caída de Koka dentro del área del Barcelona en medio de fuertes reclamaciones de los jugadores del Al-Ahly para que se señalara penalti, aunque el árbitro del encuentro decidió que el juego continuara.

La emoción continuó, y en el minuto 78 Mohamed El-Shenawy se abalanzó con maestría sobre el balón antes que el delantero del Barcelona que iba solo, para impedir una clara ocasión de gol y mantener el resultado en 2-1.

No pasaron ni dos minutos cuando el Al-Ahly desaprovechó su ocasión más peligrosa para empatar, después de que el suplente Karim Adeyemi controlara el balón de manera magnífica dentro del área y lanzara un potente disparo, pero fue directo a los brazos del guardameta del Barcelona, desperdiciándose la oportunidad del empate agónico y manteniéndose el resultado en 2-1 para el conjunto blaugrana.

El partido se encendió en sus minutos finales, y en el minuto 89 el árbitro del encuentro señaló un penalti a favor del Barcelona en medio de las protestas de los jugadores del Al-Ahly, con el marcador indicando la ventaja blaugrana por 2-1.

Y en el minuto 90, el suplente Gordon se dispuso a lanzar el penalti, pero Mohamed El-Shenawy brilló de nuevo y detuvo el balón con extraordinaria maestría, para privar al Barcelona de un tercer gol agónico y mantener vivas las opciones del gigante rojo hasta los últimos instantes, quedando el resultado en 2-1 para el Barcelona.