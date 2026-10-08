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En vídeo: ¿cómo celebró Cristiano Ronaldo el título de la selección de Arabia Saudí?

C. Ronaldo
Al Nasr FC vs Al Diriyah
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"Don" celebra

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, mostró una gran alegría tras la coronación de la selección de Arabia Saudita en la Copa del Golfo Arábigo en su vigésimo séptima edición, la "Copa del Golfo 27".

La selección de Arabia Saudita se coronó campeona de la Copa del Golfo Arábigo el pasado martes, tras vencer a su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos por dos goles a cero en el partido final del torneo del Golfo, disputado en el estadio Al Inma de Yeda.

El club Al Nassr publicó un vídeo de la celebración de los jugadores del equipo con sus compañeros que participaron con la selección de Arabia Saudita en el camino hacia el título, tras su regreso a los entrenamientos colectivos este jueves.

Cinco jugadores del Al Nassr participaron en esta gesta, encabezados por el portero Nawaf Al Aqidi, que sufrió una lesión en el primer partido, el defensa Abdulelah Al Amri, el lateral Nawaf Boushal, el centrocampista Abdullah Al Khaibari y el delantero Abdullah Al Hamdan.

Ronaldo acaparó las miradas en el vídeo que el Al Nassr publicó a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", donde se dibujó una amplia sonrisa en su rostro y se preocupó por felicitar a los jugadores y hacerse fotos con ellos.

"El Don" vivía momentos difíciles en el momento de la coronación de la selección de Arabia Saudita en el torneo del Golfo, ya que emitió, ese mismo día, un comunicado para revelar los detalles de la disputa que se produjo entre él y el entrenador Jorge Jesus en la selección de Portugal.

Ronaldo se prepara con el Al Nassr para enfrentarse al Al Diriyah, mañana viernes, en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Liga Roshn.

Cabe recordar que el Al Nassr ocupa la tercera posición en la tabla de clasificación de la liga saudí, con 16 puntos, cosechados en 5 victorias, un empate y una derrota, a dos puntos del Al Hilal, líder, y a un punto del Al Ittihad, subcampeón.

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