En una escena inusual en los campos de la Liga de Estrellas de Qatar, el pitido final del partido entre Al Shamal y Al Wakrah se convirtió en el inicio de una auténtica crisis protagonizada por el delantero argelino Baghdad Bounedjah, que recibió la tarjeta roja más extraña y polémica de esta temporada.

El partido, que terminó con empate 1-1 la tarde de este jueves en la apertura de la cuarta jornada, no concluyó con el pitido del árbitro Mohammed Al Shammari, sino que empezó después de él.

La historia comenzó en el minuto 8 del tiempo añadido, cuando Bounedjah, capitán de Al Shamal y uno de los jugadores con más experiencia en la historia de la liga catarí, protestó una decisión del árbitro Al Shammari y recibió una tarjeta amarilla justo antes de reanudar el juego.

Y pocos segundos después, Al Shammari pitó el final del encuentro anunciando el empate entre ambos equipos. Aquí, Bounedjah se dirigió de nuevo hacia el árbitro para pedir explicaciones sobre algunas decisiones, pero Al Shammari le pidió que abandonara el terreno de juego al considerar que el encuentro había terminado.

Bounedjah acató la orden y se dirigió efectivamente hacia los vestuarios, pero en su camino hizo gestos «impactantes» hacia el árbitro.

Este comportamiento no pasó desapercibido, y el árbitro Mohammed Al Shammari no dudó en alcanzar al jugador argelino y mostrarle la tarjeta roja directa ante el completo estupor de los jugadores de Al Shamal.

Bounedjah estalló de rabia tras la decisión y arrojó el brazalete de capitán al suelo en señal de su fuerte protesta, antes de que responsables del club Al Shamal intervinieran para intentar calmarlo, pero él continuó en su estado de furia y empujó a uno de los propios responsables de su equipo.

Con esta tarjeta roja, quedó confirmada la ausencia de Baghdad Bounedjah en el próximo y decisivo derbi de su equipo ante el líder Al Duhail, mientras que informes especiales apuntan a que la sanción podría no limitarse a la suspensión de un solo partido, sino que se espera que se le imponga una sanción agravada en función de lo que el árbitro consigne en el acta del partido sobre los gestos y el comportamiento antideportivo.

Un empate con sabor a derrota para Al Shamal

En cuanto al partido, Al Shamal había abierto el marcador a través de su defensa Pablo Marí en el minuto 26, antes de que el tunecino Aïssa Laïdouni lograra el empate para Al Wakrah antes del final de la primera parte.

Con este resultado, Al Shamal desaprovechó una valiosa oportunidad de arrebatar el liderato de la liga, y se conformó con un único punto que elevó su cuenta a 8 puntos en el segundo puesto, por detrás del líder Al Sadd.

En cuanto a Al Wakrah, sigue buscando su primera victoria de esta temporada, ya que empató por segunda vez frente a dos derrotas, y se mantiene con solo dos puntos.

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