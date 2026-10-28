En vídeo: Carvajal sorprende a la afición del Real Madrid: ¡nos peleamos a puñetazos muchas veces!

Dani Carvajal, excapitán del Real Madrid, habló con notable franqueza sobre los entresijos de la tensión que sacudió el vestuario del conjunto blanco la temporada pasada, restando importancia al famoso enfrentamiento entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni y asegurando que este tipo de incidentes son algo normal en el fútbol profesional.

En una extensa entrevista con el periodista Manu Carreño en el programa "El Larguero" de la Cadena SER, el veterano lateral, que abandonó los muros del Bernabéu tras 13 años con el primer equipo, dijo: "No, no fue para tanto en absoluto. Llevo muchos años en el Real Madrid y los jugadores se han peleado a las manos varias veces, pero no tuvo ninguna consecuencia".

Una pelea que acaba con una herida en la cabeza

El incidente entre los jugadores del centro del campo había generado un amplio revuelo después de que una fuerte discusión verbal dentro del vestuario derivara en una pelea a las manos, que según se dijo provocó una herida en la cabeza de Valverde que requirió puntos de sutura, lo que situó el ambiente del equipo en el centro del debate público durante una temporada difícil y sin títulos.

Carvajal considera que el incidente adquirió una dimensión mayor que la real por el simple hecho de haberse hecho público, subrayando que las desavenencias internas no significan necesariamente que existan divisiones permanentes en el vestuario.

La filtración molesta al capitán

Carvajal desveló el punto que realmente le causó malestar, que no es la pelea en sí, sino la rapidez con que se filtró a la prensa.

Dijo con claridad: "Lo extraño de este asunto es la filtración, porque se publicó en la prensa apenas media hora después. Soy de los que creen en la necesidad de mantener la confidencialidad del vestuario, y eso es lo que de verdad me molesta".

Esta declaración pone de relieve la importancia de la discreción en un entorno tan competitivo como el del Real Madrid, donde cualquier incidente interno puede convertirse en una bomba mediática.

Una temporada difícil y sin títulos

Carvajal reconoció que su labor como capitán la temporada pasada fue una de las etapas más difíciles de su carrera, ante la ausencia de títulos, la presión mediática y los rumores dentro del equipo.

Afirmó: "Tuve que ser capitán en mi segundo año sin títulos, y gestionar el vestuario y lidiar con los rumores no es algo sencillo".

Aseguró que su estilo de liderazgo siempre estuvo ligado a la humildad, sin exigir privilegios en función de su trayectoria o del brazalete de capitán, antes de pasar página en el conjunto merengue y comenzar un nuevo reto profesional con la camiseta del Getafe.



