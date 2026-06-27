En vídeo: Buenas noticias para Egipto sobre las lesiones antes del partido contra Australia

Mustafa Abu Zahra, miembro de la junta directiva de la Federación Egipcia de Fútbol, habló sobre los jugadores lesionados de la selección antes del partido contra Australia el viernes.

Egipto ya está en dieciseisavos tras empatar 1-1 con Irán en la tercera jornada.

Durante el encuentro se lesionaron Mohamed Salah y Ahmed Fattouh, y además se confirmó la ausencia de Muhannad Lashin por sanción.

Abu Zahra declaró en el canal «MBC Egipto 2»: «Dios no deja sin recompensa a quien hace el bien... Gracias a todos los que nos ayudan aquí en el torneo».

«Gracias a Dios ya estábamos clasificados antes del partido y jugamos contra Irán solo para asegurar una buena posición en el grupo».

El doctor Mohamed Abu Al-Ela nos informó que tendrá a todos listos para el partido contra Australia; Hamdi Fathi y Hossam Abdel-Majeed están disponibles, aunque Hossam Hassan prefirió no arriesgar con ellos.

Sobre las lesiones, aclaró que las de Fattouh y Abdel Moneim aún se evalúan, mientras que la de Salah es leve y en unas horas se confirmará su estado.



