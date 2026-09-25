En vídeo: Brasil naufraga con Ancelotti; un decepcionante empate ante Australia deja al descubierto la crisis

Parece que la selección de Brasil aún no ha encontrado el camino hacia la estabilidad, sino que continúa mostrando señales preocupantes antes de las grandes citas. Tras el empate 1-1 ante Australia, este viernes, en el partido amistoso disputado en el estadio Queensland Country Bank, el equipo de Carlo Ancelotti volvió a dejar al descubierto problemas evidentes en su rendimiento, entre crecientes interrogantes sobre su capacidad para recuperar su prestigio.

Y aunque Brasil se salvó de una derrota bochornosa con el gol del empate que anotó el jugador del Bournemouth, Ryan, en el tiempo de descuento, el tanto no ocultó la imagen apagada que mostró la Seleçao, pues el equipo padeció el desperdicio de ocasiones y la falta de eficacia de cara a la portería, además de una fragilidad defensiva que estuvo a punto de brindarle una nueva derrota.

Nestory Irankunda había adelantado a Australia mediante un magnífico tiro libre, aprovechando el estado de desconcierto que mostró la defensa de Brasil. Y mientras Australia se mostró más disciplinada y capaz de explotar los espacios, la selección brasileña dejó numerosas grietas y se expuso ante los contragolpes.









El partido volvió a demostrar que el proceso de reconstrucción de la selección brasileña sigue lejos de completarse. La línea defensiva careció de calma y compenetración, y Douglas Santos fue uno de los jugadores más señalados que sufrieron, ya fuera en cuanto a la colocación, los duelos o la aportación ofensiva, según informó el sitio francés Foot Mercato.









En contraste, la línea ofensiva no ofreció lo suficiente para cambiar la imagen. Vinicius Junior apareció lejos de su nivel, mientras que Endrick sufrió para dejar su huella en el último tercio antes de ser sustituido en el minuto 65. El pase decisivo de Raphinha fue uno de los momentos más positivos de Brasil, especialmente con su destacado brillo desde el inicio de la temporada con el Barcelona.

El empate devolvió a Carlo Ancelotti al círculo de las críticas, después de que hasta ahora haya fracasado en dotar a la selección de una identidad clara y estable. Y con los resultados decepcionantes continuando, aumentan los interrogantes sobre el proyecto que lidera el técnico italiano, especialmente ante las grandes aspiraciones que rodean a la selección brasileña.

Ancelotti percibe un salario anual estimado en unos 10 millones de euros, mientras que su contrato se extiende hasta el año 2030, lo que eleva el techo de las expectativas respecto a su capacidad para conducir a Brasil a competir por los grandes títulos.

Entre una defensa tambaleante, un ataque que carece de contundencia y un entrenador que todavía busca la combinación perfecta, Brasil parece atrapada en una fase de reconstrucción abierta sin un final claro, lo que sitúa a Ancelotti y a sus jugadores ante una difícil tarea para recuperar la personalidad de una selección que siempre estuvo acostumbrada a situarse en la cima del fútbol mundial.







