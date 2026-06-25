En vídeo: Brasil arrolla a Escocia en la noche del brillante regreso de Neymar

No fue solo el cierre de la fase de grupos, sino la noche del regreso de la «Seleção» en todo su esplendor... Con un 3-0 ante Escocia, la selección brasileña hizo llover goles y llenó de alegría las gradas en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

El momento más esperado fue el regreso de Neymar da Silva, quien, tras una larga ausencia, dejó su huella y llevó a la Canarinha al liderato del Grupo F con puntaje perfecto.

El grupo, complicado con Marruecos y Haití, no impidió que Brasil terminara primera con pleno de puntos, demostrando que aspira al sexto título y que el ‘10’ está listo para más gloria.

Vinicius Junior marcó a los 7 y 45+3 minutos, y Matheus Cunha sentenció. Brasil lideró el grupo con 7 puntos, misma marca que Marruecos, gracias a su mejor diferencia de goles.

Primera parte: Brasil domina y Vinícius marca dos goles

Brasil dominó desde el inicio con alta presión. A los 5 minutos, Vinicius Jr. abrió el marcador con un disparo cruzado tras asistencia de Ryan.

Escocia respondió con rápidos contraataques liderados por McTominay y McLean, pero la defensa brasileña contuvo el peligro.

En el 18, Vinicius lideró un contraataque que Robertson mandó a córner. En el 22, el VAR anuló el segundo tanto del brasileño.

Brasil mantuvo el control con Paquetá y Casemiro, aunque Escocia respondió con centros de McLean y una incursión de McTominay en los minutos 29 y 35.

Pese a algunas dudas defensivas, Brasil mantuvo su ventaja hasta el 40.

En el 45, Konya falló ante una gran parada del portero y el 1-0 se mantuvo.

En el 45+3, Vinicius Junior cabeceó a bocajarro un centro perfecto de Bruno Guimarães y puso el 2-0 con el que acabó el primer tiempo.

Segunda parte: Brasil mantiene el dominio y amplía la ventaja

En la reanudación, Brasil impuso su ritmo con Vinicius, Rocha y Paquetá, controlando el balón y presionando alto.

Escocia respondió con rápidos contraataques de McKenna y McLean, pero Brasil conservó su ventaja.

En el 51’, Vinicius estuvo cerca del hat-trick tras un centro preciso, pero el portero Angus Jan lo evitó.

En el 60, Matheus Cunha, asistido por Guimarães, batió al portero con un disparo cruzado desde el centro del área.

En el 76, entró Neymar por Cunha y, poco después, Brasil falló el cuarto en un contraataque que se marchó cerca del poste.

En el 82, Endrick entró por Ryan y Alex Sandro por Douglas Santos, manteniendo el control.

En el 89, Neymar lanzó un tiro libre desde la izquierda sin peligro. Así terminó el encuentro: 3-0 para la Seleção.