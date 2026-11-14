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Argelia logró una valiosa victoria a costa de su invitado, la selección de Togo, por un gol a cero, en el partido que los enfrentó esta tarde del sábado en el estadio Hocine Aït Ahmed, dentro de las competiciones de la tercera jornada de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, cuya celebración está prevista en Uganda, Kenia y Tanzania.

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Rami Bensebaini marcó el único gol del encuentro para conducir a Argelia a sumar tres puntos importantes con los que reforzó su liderato en el Grupo 9, tras elevar su cuenta a 7 puntos, mientras que Togo se quedó estancado en 3 puntos en la tercera posición.

Zambia ocupa el segundo lugar con 4 puntos, mientras que la selección de Burundi cierra la clasificación del grupo con 2 puntos, de modo que Argelia continúa alejándose en el liderato tras disputarse tres jornadas de la fase de clasificación.

Argelia comenzó el partido con presión ofensiva en busca de un gol temprano, y tuvo su primera ocasión en el minuto 12, cuando Anis Hadj Moussa lanzó un disparo desde fuera del área, pero llegó débil a las manos del guardameta Barcola.

La selección argelina desperdició una clara oportunidad para abrir el marcador en el minuto 23, después de que el balón llegara a Mohamed El Amine Amoura dentro del área de las seis yardas, quien se encontró solo ante el portero, pero golpeó un balón raso que pasó de forma extraña junto al poste.

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Antes del final de la primera parte, Amine Gouiri estuvo cerca de dar la ventaja a Argelia, tras rematar un centro enviado por Nabil Bentaleb en el segundo minuto del tiempo de descuento, aunque su cabezazo pasó por poco junto al poste, para terminar la primera mitad con empate sin goles.

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Con el inicio de la segunda parte, la selección de Togo intentó sorprender a los locales, y estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 58, después de que Laba rematara un centro dentro del área, pero su cabezazo pasó junto al poste.

La respuesta argelina llegó rápido a través de Gouiri, quien logró regatear al guardameta antes de disparar el balón hacia la portería, pero la defensa intervino y la despejó a córner.

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La selección argelina mantuvo su presión hasta que logró descifrar la defensa de Togo en el minuto 76, después de que Hadj Moussa enviara un centro preciso dentro del área, que Bensebaini conectó con un potente cabezazo que se alojó en la red, anunciando la ventaja de los locales con el gol que les resolvió el enfrentamiento.

Con esta victoria, Argelia reforzó su posición en el liderato del Grupo 9, antes de que el enfrentamiento entre ambas selecciones se renueve el próximo martes, cuando Argelia visite a Togo en la capital, Lomé, dentro de la cuarta jornada de la fase de clasificación.

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Argelia cerrará su recorrido en la fase de clasificación durante el próximo mes de marzo, disputando dos partidos, ya que comenzará enfrentándose a Zambia a domicilio, antes de recibir a la selección de Burundi en la última jornada.

La selección argelina posee una rica historia en la Copa Africana de Naciones, tras participar en el torneo 21 veces y coronarse campeona en dos ocasiones: la primera en casa en 1990, y la segunda en la edición de 2019, que se celebró en Egipto.

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Argelia se había despedido de la pasada edición del torneo, que acogió Marruecos, en los cuartos de final, tras caer ante la selección de Nigeria por dos goles a cero.