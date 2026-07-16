En vídeo: Bellingham podría ser sancionado por agredir a un jugador argentino

Tras el pitido final de la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina, el ambiente se caldeó. Jude Bellingham se enfrentó a un jugador argentino en una jugada que podría llamar la atención de la FIFA.

Inglaterra cayó 1-2 ante Argentina en Atlanta y quedó fuera de la final tras recibir dos goles en los últimos minutos. Ahora la Albiceleste enfrentará a España en la final.

Tras el pitido final, mientras los argentinos celebraban, las cámaras captaron cómo Bellingham propinó una ligera bofetada en la nuca al suplente Valentín Barco, antes de que jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos intervinieran para calmar la situación.

Las imágenes difundidas por el diario español «AS» mostraron que ambos siguieron intercambiando palabras antes de ser separados, mientras el equipo arbitral no se percató del incidente.

No está claro si el argentino le dijo algo antes.

Según The Sun, la FIFA podría abrir una investigación y sancionar al centrocampista, incluso con la suspensión para el partido por el tercer puesto contra Francia.

Sin embargo, se espera que la FIFA se limite a archivar el caso o imponga una multa suspendida, y por ahora no ha emitido declaración oficial.

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Bellingham lloró al terminar el encuentro, frustrado por quedarse sin final.

El jugador del Real Madrid no fue el único afectado: tras el partido hubo un conato de bronca en el círculo central entre varios futbolistas de ambos equipos.

Morgan Rogers intervino en uno de los choques, mientras el portero suplente Dean Henderson trataba de calmar los ánimos y el árbitro Ismail Al-Fath alejaba al inglés del altercado.

James Trafford e Iván Tony trataron de calmar los ánimos, mientras Rogers avanzaba hacia Lisandro Martínez y luego discutía con el portero suplente argentino, Juan Musso.

Antes, Bellingham había consolado a su compañero Nico O’Reilly en el campo y luego se unió al altercado para apoyar a los suyos en el tenso final.