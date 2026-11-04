En vídeo: Bellingham firma una obra de arte con el "tacón" y sigue los pasos de Guti y Foden

Jude Bellingham continuó reforzando su estatus entre las grandes estrellas del Real Madrid, tras lograr un registro especial durante el enfrentamiento del conjunto blanco ante el AEK Atenas de Grecia, sumando así un nuevo logro a su historial en la Liga de Campeones de Europa.

Bellingham marcó un espléndido gol de tacón en el minuto 28 del partido entre ambos equipos, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga, en la noche de este miércoles, aprovechando un centro de su compañero Marc Cucurella.

Según una estadística de la red "Opta", el centrocampista inglés anotó su décimo gol con la camiseta del Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa, en los 37 partidos que ha disputado con el equipo en la competición.

Bellingham se convirtió en el segundo centrocampista en alcanzar al menos 10 goles con el Real Madrid en el torneo, después de José María Gutiérrez "Guti", que marcó 16 goles en 97 partidos.

Y el logro de la estrella del Real Madrid no se detuvo ahí, pues entró en una lista excepcional de jugadores ingleses, al convertirse en el segundo futbolista de su país en marcar en cada una de las últimas siete temporadas de la Liga de Campeones de Europa.

Según una estadística de "Mister Chip", Bellingham se unió a Phil Foden en esta lista, tras marcar en cada temporada desde la 2020-2021, con dos campañas con el Borussia Dortmund y cinco con el Real Madrid.

En cuanto a Foden, posee una racha goleadora continua que se extiende a nueve temporadas, desde la 2018-2019 hasta la actual 2026-2027, convirtiéndose en el poseedor de la racha más larga de este tipo entre los jugadores ingleses en la historia del torneo.