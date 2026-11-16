En vídeo: Bellingham explota contra Cucurella y la "imagen final" tranquiliza al Real Madrid

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El partido entre España e Inglaterra en el estadio de Wembley no fue un simple enfrentamiento entre dos selecciones, sino que se convirtió en un escenario de tensión encendida entre dos compañeros del Real Madrid, después de que Jude Bellingham protagonizara un rifirrafe duro y violento con Marc Cucurella, en una escena que incendió las redes sociales, provocó una amplia polémica en España e Inglaterra y colocó al Real Madrid en una situación sumamente incómoda.

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Desde el primer minuto el partido fue tremendamente tenso, y así quedó reflejado en varias secuencias; las protestas contra las decisiones del árbitro Clément Turpin se sucedieron, al igual que los encontronazos entre los jugadores de ambos equipos durante los noventa minutos, incluso fuera de los momentos de juego, en una escena que refleja la dimensión de la rivalidad histórica entre ambas selecciones y el deseo de ganar a cualquier precio.

De hecho, uno de los momentos más calientes se produjo en el descanso de la primera parte, cuando Fabián, White, Rodri, Cucurella y Bellingham se encararon cara a cara de camino al túnel. El ambiente estaba cargado y los jugadores intercambiaron palabras subidas de tono, antes de que algunos intervinieran para calmar la situación.

Pero la imagen que se llevó todos los focos fue la protagonizada por Jude Bellingham y Marc Cucurella, cuya fotografía se difundió ampliamente. Ambos jugadores, compañeros en el Real Madrid, habían mostrado cariño antes del encuentro, pero el intenso espíritu competitivo entre ellos derivó en un fuerte cruce de palabras que dio al traste con todas las previsiones.

La historia comenzó en la jugada que acabó en el primer gol de Inglaterra, un penalti, con un cruce de palabras entre Cucurella y varios jugadores ingleses, cuando el lateral del Real Madrid recibió un fuerte golpe y cayó al suelo mientras el videoarbitraje "VAR" revisaba la acción entre Harry Kane y Pau Cubarsí previa a la caída.

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En ese instante, su compañero Jude Bellingham se apresuró a acercarse a su compañero en el Real Madrid, y el centrocampista inglés, que mostraba una gran rabia, se inclinó para encarar a Cucurella por su comportamiento, le señaló con el dedo e incluso intentó levantarlo del suelo mientras el jugador español se retorcía de dolor sobre el césped, lo que obligó a Mikel Oyarzabal a intervenir para evitar que la situación fuera a mayores.

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La actitud de Bellingham no pasó desapercibida, ni siquiera en los medios españoles, pues fue criticada por Antonio Romero, periodista de la Cadena SER: "Actitud detestable de Bellingham, protestando a Cucurella por quedarse en el suelo para permitir la revisión del VAR. Y, por otro lado, actitud muy detestable de Bellingham, que le susurró algo al oído a Cucurella".

Manolo Lama comentó en la Cadena COPE: "Así es el fútbol: dos jugadores del Real Madrid, Bellingham y Cucurella, discutiendo en el estadio de Wembley".

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Y la pugna no terminó ahí. Ambos jugadores volvieron a enzarzarse a lo largo del partido, incluido un momento de tensión de camino al túnel entre las dos partes, e intercambiaron palabras subidas de tono, aunque todo quedó dentro del terreno de juego.

Tras el pitido final, la tensión se rebajó y los jugadores se dieron la mano con deportividad, como es habitual, en un intento de pasar página del desencuentro, pero las imágenes y los vídeos que se difundieron seguirán siendo tema de conversación entre los aficionados durante mucho tiempo.