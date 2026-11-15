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La selección belga selló su pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, tras su amplia victoria frente a su invitado italiano por 4-1 la noche del domingo, en la clausura de la fase de grupos.

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Los italianos tomaron la iniciativa en el ataque y marcaron un gol tempranero en el minuto 11 por medio de Francesco Pio Esposito en el minuto 11.

Pero los locales le dieron la vuelta a la tortilla a la Azzurra y anotaron el gol del empate 4 minutos después, por medio de Maxim De Cuyper.

Y 7 minutos más tarde, concretamente en el minuto 22, Nathan Ngoy marcó el segundo gol de la selección belga, antes de que Jérémy Doku ampliara la ventaja de los locales con el tercer tanto en el minuto 26.

El resultado se mantuvo con la ventaja de Bélgica por 3-1, hasta que Diego Moreira aumentó la cuenta goleadora al conseguir el cuarto gol de los locales en el minuto 80.

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Bélgica elevó su cuenta a 12 puntos como segunda del Grupo 1 y se clasificó para los cuartos de final, junto a Francia, líder del grupo (13 puntos).

Mientras tanto, la selección italiana se despidió del torneo tras ocupar el tercer lugar con 10 puntos, cabe señalar que Turquía quedó en el fondo de la clasificación, sin puntos.