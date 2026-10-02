En vídeo: Bastoni castiga a Francia por un grave error

Alessandro Bastoni, defensa de Italia y del Inter de Milán, firmó el empate para su selección (1-1) ante Francia en el minuto 68, este viernes por la noche en el estadio de Francia, en el marco de la tercera jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA.

La primera mitad había terminado con empate sin goles. Y con el inicio de la segunda parte, Michael Olise abrió el marcador para Francia en el minuto 55, tras una falta que Rayan Cherki le jugó en corto; remató con su pierna izquierda, el balón golpeó en el larguero y entró en la portería.

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Pero la respuesta italiana llegó 13 minutos después, cuando Bastoni aprovechó un grave error de Lucas Da Cunha, que controló mal un pase de Rabiot, por lo que el defensa de la Azzurra robó el balón en una zona adelantada y se lanzó hacia la portería para marcar ante el guardameta Mike Maignan.

Bastoni elevó así su cuenta a dos goles en esta edición de la Liga de las Naciones, después de haber anotado el gol de la ventaja ante Turquía días atrás, cuando Italia venció (4-1).

Bastoni estuvo a punto de costarle a Italia un penalti en los últimos minutos del encuentro, cuando pareció derribar a Michael Olise, pero el árbitro indicó que el juego continuara, y el partido terminó con empate (1-1).

Con ello, Francia elevó su cuenta a 6 puntos y lidera el grupo primero, por delante de Bélgica, subcampeona con 6 puntos, e Italia, tercera con 4 puntos, mientras que Turquía cierra la clasificación sin puntos.



