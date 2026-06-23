Cristiano Ronaldo presionó al árbitro marroquí Jalal Jid para anular un gran gol de Uzbekistán en el partido de este miércoles, válido por la segunda jornada del Grupo 11 del Mundial 2026.
En el minuto 29, Azizjon Janiev lanzó un disparo potente desde fuera del área que batió al portero portugués.
Ronaldo protestó airadamente ante el árbitro, alegando que Abusbek Vizulaev había cometido falta sobre João Cancelo justo antes del disparo.
Tras revisar el VAR, el árbitro confirmó la falta y anuló el tanto.
La primera parte acabó con victoria parcial de Portugal por 3-0, con dos tantos de «El Don».
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