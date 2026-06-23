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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: bajo la presión de Ronaldo, el marroquí Jalal Jaid aguanta la alegría de Uzbekistán con un golazo

C. Ronaldo
Portugal vs Uzbekistán
Portugal
Uzbekistán
World Cup
Portugal
Uzbekistán
EE. UU.

El gol fue anulado por una falta de un jugador de Uzbekistán sobre Cancelo.

Cristiano Ronaldo presionó al árbitro marroquí Jalal Jid para anular un gran gol de Uzbekistán en el partido de este miércoles, válido por la segunda jornada del Grupo 11 del Mundial 2026.

En el minuto 29, Azizjon Janiev lanzó un disparo potente desde fuera del área que batió al portero portugués.

Ronaldo protestó airadamente ante el árbitro, alegando que Abusbek Vizulaev había cometido falta sobre João Cancelo justo antes del disparo.

Tras revisar el VAR, el árbitro confirmó la falta y anuló el tanto.

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La primera parte acabó con victoria parcial de Portugal por 3-0, con dos tantos de «El Don».

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