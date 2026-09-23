Ayman Hussein, delantero de la selección de Irak, consideró que las condiciones climáticas en Arabia Saudí fueron la causa del empate ante Omán en el debut de la Copa del Golfo Arábigo "Gulf 27".

La selección de Irak empató con su homóloga de Omán por 1-1, en el partido que enfrentó a ambos equipos este miércoles en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, en Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo.

Ayman Hussein declaró a los canales cataríes "Alkass" tras el final del encuentro: "Las condiciones fueron difíciles, la humedad era alta y los jugadores no están acostumbrados a este tipo de ambiente".

Y añadió: "Sufrimos algunas lesiones y realizamos cambios forzosos entre los dos tiempos y al inicio de la segunda parte, pero eso no es una excusa".

Y prosiguió: "Hicimos un partido más o menos bueno, y deberíamos haber marcado más de un gol, pero no tuvimos suerte, y así es el fútbol".

Y concluyó: "Omán es una selección buena y respetable, y logró aprovechar las oportunidades y marcar el gol del empate. El partido terminó con ese resultado, que es un buen punto para empezar, y buscaremos compensarlo con una victoria ante Kuwait".

Cabe recordar que las selecciones de Irak y Omán juegan en el Grupo A de la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, junto a las selecciones de Arabia Saudí y Kuwait, que se enfrentarán dentro de poco.

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