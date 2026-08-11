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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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En vídeo: Awar silencia a los escépticos con un debut perfecto con el Al-Ittihad

H. Aouar
Algeria
Al-Jazira vs Al Ittihad
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El astro argelino brilló con fuerza en su primer partido oficial

El argelino Houssem Aouar, centrocampista del Al-Ittihad, respondió a las dudas que le rodearon durante el último periodo con un inicio perfecto junto al equipo saudí.

El Al-Ittihad se enfrentó al Al-Jazira este martes, en el estadio Mohammed bin Zayed de la capital emiratí, Abu Dabi, en la ronda preliminar clasificatoria para la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC de la élite.

Cuando el Al-Ittihad ya iba por delante con un doblete sin respuesta, Houssem Aouar logró marcar el tercer gol, en el minuto 54 del encuentro.

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El gol del jugador argelino llegó tras un centro del lateral izquierdo Fares Abdi a la cabeza del defensa serbio Jan-Carlo Simić, quien a su vez la desvió hacia Aouar frente a la portería, para marcarla en las redes del portero Ali Khasif.

El gol sirvió para que Aouar respondiera a las informaciones periodísticas que hablaban de su posible salida del Al-Ittihad durante el actual periodo de fichajes de verano, debido a la falta de confianza del entrenador alemán Jens Wissing en sus cualidades.

Aouar es considerado una de las principales estrellas del equipo saudí desde su llegada a sus filas en el verano de 2024, procedente de la Roma, especialmente en la primera temporada, en la que el equipo ganó los títulos de la Roshn League y de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

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