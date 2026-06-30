En vídeo: Atef afirma que Inzaghi sigue en el Al-Hilal y necesita 15 fichajes

Ahmed Ateef, exestrella del fútbol saudí, confirmó que el italiano Simone Inzaghi seguirá al frente del Al-Hilal la próxima temporada.

El club Al-Hilal anunció hoy martes su plan de pretemporada: arrancará el sábado en Riad y luego viajará a Austria del 15 de julio al 3 de agosto.

En declaraciones al programa «Dorina Ghir» del canal «Al-Saudiya», Ateef afirmó: «Los seguidores del Al-Hilal han depositado toda su confianza en Inzaghi; dado que ya se ha anunciado la concentración y se han fijado la fecha y la duración, él seguirá en el equipo».

Añadió: «Sigo pensando que Inzaghi no encaja con el estilo del Al-Hilal, a menos que se cambien quince jugadores para ayudarle a aplicar su estilo».

Concluyó: «Esta es la última oportunidad de Inzaghi con el Al-Hilal; creo que el equipo mantendrá el mismo estilo de la temporada pasada y no cambiará».

Y añadió: «Hay una diferencia entre Richard Hughes, el nuevo director deportivo, e Inzaghi, pues Hughes ficha jugadores que juegan con un 4-3-3 y dominan la posesión, mientras que Inzaghi apuesta por un juego directo basado en las transiciones».

Y concluyó: «Esto generará un problema, pues chocan las ideas del entrenador y las del director deportivo, y habrá que ver quién cede para llegar a un acuerdo».

Varios medios ya habían adelantado que Hughes dirigirá el mercado de fichajes de verano del Al-Hilal mediante sus asistentes y asumirá el cargo de director deportivo tras dejar el Liverpool en septiembre.