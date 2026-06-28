La selección de Argelia avanzó a dieciseisavos del Mundial 2026 tras empatar 3-3 con Austria en la madrugada del domingo.

Con este resultado, Argelia se medirá a Suiza en los dieciseisavos de final.

Es la segunda vez que Argelia supera la primera fase, tras 2014.

Marco Arnautović adelantó a Austria en el 28’, pero en el descuento de la primera parte Rafik Belghali igualó con una gran jugada individual.





El gol llegó tras entrar en el área, regatear a un defensa y disparar, superando al portero Alexander Schlager.





Marcel Sabitzer aprovechó un despiste defensivo y marcó el 2-1 en el 55'.





En el 60, Aouar centró y Mahrez, solo ante la portería vacía, marcó.

En el 90+1, Mahrez hizo el 3-2, pero Sasa Kalajić cabeceó el 3-3 en el 90+5.



