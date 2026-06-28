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Hussein Hamdy

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En vídeo: Argelia se asegura una plaza en los dieciseisavos de final tras un emocionante empate con Austria

R. Mahrez
R. Belghali
Algeria
Austria
World Cup
Argelia
Austria

Segunda clasificación

La selección de Argelia avanzó a dieciseisavos del Mundial 2026 tras empatar 3-3 con Austria en la madrugada del domingo.

Con este resultado, Argelia se medirá a Suiza en los dieciseisavos de final.

Es la segunda vez que Argelia supera la primera fase, tras 2014.

Marco Arnautović adelantó a Austria en el 28’, pero en el descuento de la primera parte Rafik Belghali igualó con una gran jugada individual.

El gol llegó tras entrar en el área, regatear a un defensa y disparar, superando al portero Alexander Schlager.

Marcel Sabitzer aprovechó un despiste defensivo y marcó el 2-1 en el 55'.

En el 60, Aouar centró y Mahrez, solo ante la portería vacía, marcó.
En el 90+1, Mahrez hizo el 3-2, pero Sasa Kalajić cabeceó el 3-3 en el 90+5.

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