La selección de Argelia venció a su invitada Zambia por (3-1), la tarde de este viernes en el estadio Hocine Aït Ahmed de la ciudad de Tizi Uzú, en la primera jornada de la competición del Grupo Nueve, en el marco de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Joan Chaâm abrió el marcador para Argelia de forma temprana en el minuto dos, antes de que Zambia lograra el empate por medio de Fashion Sakala, en el minuto 57.





Pero la selección argelina recuperó su ventaja con un gol de Ibrahim Maza, en el minuto 67, y luego Anis Hadj Moussa amplió el resultado con el tercer gol, en el minuto 74.

Lee también

Huijsen sobre el derbi: si los errores hubieran favorecido al Real Madrid, se habría armado un escándalo enorme

Por culpa de su novia: ¡Icardi recibe una sanción hasta el año 2099!

El partido tuvo una importancia especial para la selección argelina, ya que representó la primera prueba de Argelia bajo la dirección del nuevo entrenador, Ibrahim Hamdani, que asumió la responsabilidad en sustitución del bosnio Vladimir Petković el pasado septiembre.

El Grupo Nueve incluye también a las selecciones de Togo y Burundi, cuyo partido de este viernes terminó con victoria de la primera en su casa (1-0).

En la clasificación participan 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos, mientras que Kenia, Tanzania y Uganda acogerán la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027.

La selección argelina disputará su próximo partido de la clasificación ante Burundi, el 29 de septiembre, mientras que Zambia se enfrentará a Togo, en la segunda jornada de la competición del grupo.

Con su victoria de hoy, la selección de Argelia se coloca al frente del Grupo Nueve, con 3 puntos, superando por diferencia de goles a Togo, que ocupa el segundo puesto.







