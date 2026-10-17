Álvaro Arbeloa, entrenador del Fulham, respiró aliviado tras conseguir su primera victoria con el equipo en la Premier League, en medio de las dudas que rodeaban su continuidad por los malos resultados.

El Fulham logró vencer al Hull City por un gol a cero, la tarde del sábado, en la séptima jornada de la Premier League.

El gol del Fulham lo anotó Alex Iwobi en el minuto 33, con lo que el equipo elevó su cuenta a 5 puntos en el puesto 15, con una ventaja de un solo punto sobre la zona de descenso.

El diario Marca repasó los momentos más destacados del encuentro, en el que el Fulham fue superior desde el pitido inicial, cuando Iwobi lanzó un potente disparo que pasó rozando la escuadra, en el minuto tres.

Herrington, defensa del Hull City, despejó el balón sobre la línea de gol en el minuto ocho, después de interceptar un centro de Oscar Bobb que Gonzalo García se preparaba para alojar en las mallas.

El dominio del Fulham fue asombroso, hasta el punto de que acumuló un 87% de posesión en el minuto 19. Bobb volvió a intentarlo con un disparo de falta directa que atajó Tzolakis, antes de que Iwobi abriera el marcador para el Fulham en el minuto 33.

La defensa del Hull City no logró despejar el balón como debía, de modo que Sander se lo dio al jugador nigeriano, que remató desde la frontal del área; el balón golpeó en Herrington y cambió de dirección antes de alojarse en la red, poniendo al Fulham por delante por un gol a cero.

Los jugadores del técnico Arbeloa no se conformaron con eso, ya que Bassey se elevó para cabecear desde cerca en el minuto 39, pero envió el balón por encima del travesaño.

El Fulham siguió buscando con insistencia el segundo gol tras el descanso, pero la falta de precisión frente a la portería lo impidió.

En el minuto 58, Gonzalo García dio un pase perfecto a Iwobi, que lo dejó ante una ocasión clara, pero el jugador nigeriano, que estaba muy cerca de la portería, volvió a chocar con el acierto de Tzolakis, que salvó a su equipo.

Aun así, los jugadores del Fulham siguieron intentándolo. En el minuto 70, Tzolakis lanzó un nuevo disparo que pasó rozando la escuadra, antes de que Gillharte interviniera en el minuto 71 y cortara un pase decisivo de King que iba camino de Bobb, quien se preparaba para marcar.

Gonzalo también estuvo cerca de marcar. En el minuto 74, el exdelantero del Real Madrid se elevó para cabecear desde cerca, tras un centro de Iwobi, pero el balón dio en el travesaño.

El Fulham jugó con un hombre menos desde el minuto 90+4, tras la expulsión de Sessegnon por su entrada sobre Robinho, que tuvo que abandonar el campo lesionado.

Después del pitido final, apareció la sonrisa en el rostro de Arbeloa, que era bien consciente de lo que estaba en juego en este partido, por lo que abrazó con calidez a varios de sus jugadores, antes de dar una vuelta por el estadio de Craven Cottage para agradecer a la afición su apoyo.



