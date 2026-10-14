En una noche en la que celebraron los recién llegados, Liverpool no necesitó más de 120 segundos para encender el entusiasmo de su afición con un doblete fulminante, antes de que el tercero llegara pocos minutos después.

En el marco de la segunda jornada de la fase preliminar de la Champions League, Liverpool se adelantó al LASK austriaco con un doblete rápido que llevó la firma de dos nombres que marcaron por primera vez con la camiseta de los Reds.

Dos minutos de locura

El defensa uruguayo Ronald Araujo abrió el marcador en el minuto 22, en el encuentro disputado en el estadio Raiffeisen Arena, con un cabezazo perfecto tras un centro preciso del griego Kostas Tsimikas, estrenándose así como goleador con la camiseta del Liverpool de la manera ideal.

Y no pasaron más que dos minutos hasta que le llegó el turno al joven francés Bradley Barcola para inscribir su nombre en la lista de goleadores. En el minuto 24, Barcola aprovechó un pase mágico de Luis Comas para definir con confianza y anotar su primer gol con el equipo, confirmando que el futuro del ataque del Liverpool está en buenas manos.









Barcola vuelve y confirma

Y cuando todos pensaban que la emoción había terminado, Barcola regresó para confirmar que era el astro indiscutible de la noche: en el minuto 37 recibió un pase geniale del astro alemán Florian Wirtz para firmar su segundo tanto personal y el tercero de su equipo, completando un doblete histórico en su primer partido europeo.

Tres goles, los primeros de Araujo y el primer doblete de Barcola, con los que Liverpool envió un mensaje claro: el equipo está listo para irrumpir con fuerza en la Champions League, y con nombres que marcan la diferencia desde el primer instante.





Liverpool logró ofrecer un despliegue ofensivo histórico, pues según la red de estadísticas futbolísticas Opta, los Reds registraron 19 remates solo en la primera mitad ante el LASK, la mayor cantidad de remates de un equipo visitante en un primer tiempo fuera de casa en la historia de la Champions League desde la temporada 2003-2004.











