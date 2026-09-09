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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En vídeo: Araújo brilla con el Liverpool y Szoboszlai confirma su superioridad europea

Liverpool vs Atlético Madrid
Liverpool
Atlético Madrid
Liga de Campeones
D. Szoboszlai
Ronald Araújo
Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
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Inglaterra
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Hungría
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El húngaro logró el empate antes del final de la primera parte

El húngaro Dominik Szoboszlai marcó el gol del empate para el Liverpool ante su invitado, el Atlético de Madrid, la noche de este miércoles, en el inicio del recorrido de ambos equipos en la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, tras recibir un magnífico pase de tacón del defensa uruguayo Ronald Araújo, en el minuto 40.

El gol de Szoboszlai llegó antes del final de la primera mitad, devolviendo al Liverpool al partido después de la ventaja del Atlético de Madrid, en el estadio de Anfield, dentro de la primera jornada del torneo.

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La creación del gol por parte de Araújo despertó gran interés, después de que el pase llegara con el tacón en una jugada técnica llamativa del defensa, que se unió al Liverpool este verano procedente del Barcelona a préstamo, hasta el final de la temporada 2026-27.

El Liverpool había anunciado, el pasado agosto, haber alcanzado un acuerdo para el préstamo de Araújo, quien disputó más de 200 partidos con el Barcelona y ganó con él tres títulos de la Liga española, antes de su traspaso a Anfield para reforzar la defensa del equipo del entrenador Andoni Iraola.

Por su parte, Dominik Szoboszlai ha participado en 10 goles en la Liga de Campeones de Europa desde el inicio de la pasada temporada, más que cualquier otro centrocampista del torneo, con un balance de 6 goles y 4 asistencias, según la red «WhoScored».

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