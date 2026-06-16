Erling Haaland, estrella de Noruega, marcó dos goles ante Irak en su debut mundialista.

Haaland abrió el marcador en el minuto 29 del partido disputado este miércoles en el estadio Gillette de Boston (Estados Unidos), en la primera jornada del Grupo 9.

El delantero del Manchester City remató con el pie un centro preciso que se coló en la portería, aprovechando la falta de marcaje de la defensa iraquí.

A los dos minutos del descanso marcó el segundo tras un grave error del portero Jalal Hassan, que tardó en despejar.

Según Opta, ha marcado en sus últimos 11 partidos oficiales con Noruega desde noviembre de 2024.

Además, «Squadra» destaca que Haaland ya marcó en su debut en la Liga de Campeones, la Bundesliga, la Premier League y ahora el Mundial.

Es el primer noruego en firmar un doblete en un Mundial, según «Stats Foot».