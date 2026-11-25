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En el fútbol, estamos acostumbrados a que el portero sea la última línea defensiva y la persona que evita los goles, pero Alisson Becker ha roto por completo esa regla y ha escrito un nuevo capítulo en la historia del Liverpool al convertirse en asistente, y no solo en guardián de la portería.

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La noche que tenía como titular la victoria del Liverpool sobre el Club Brujas acabó convirtiéndose en la noche de Alisson Becker, que acaparó todos los focos con una nueva asistencia que eleva su cuenta a cuatro con la camiseta del Liverpool, una cifra que ningún portero ha alcanzado en la historia del club, ni siquiera en la historia de la Premier League.

El Liverpool logró este miércoles por la noche una merecida victoria ante el Club Brujas belga, en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, pero tras el partido no solo se habló del triunfo, sino también de la estadística histórica que firmó el guardameta brasileño.

Alexander Isak adelantó al Liverpool en el minuto 13 y Florian Wirtz anotó el segundo (79'), con lo que el equipo confirmó la clara superioridad que mostró durante todo el encuentro, apoyado en su orden defensivo, su rapidez en la transición al ataque y su dominio del centro del campo, que impidió al Club Brujas construir ataques peligrosos.

Sin embargo, el momento que quedará en la memoria llegó al final del partido, cuando Alexander Isak marcó el tercer gol del Liverpool en el minuto 82 tras recibir una asistencia del portero Alisson Becker, en una acción que confirmó que el guardameta brasileño no es un simple portero, sino un futbolista completo.

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Con este pase, Alisson Becker llegó a su cuarta asistencia con la camiseta del Liverpool y escribió su nombre con letras de oro en los registros del club, según la cuenta oficial del «Liverpool» en «X».

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La historia de Alisson como asistente comenzó el 19 de enero de 2020, cuando le dio un gol a Mohamed Salah ante el Manchester United en la Premier League, en un partido que la afición del Liverpool no olvida. Aquel día demostró que el portero puede ser una pieza clave para el ataque, y no solo para la defensa.

Alisson repitió la hazaña el 19 de febrero de 2022, cuando asistió al egipcio ante el Norwich City en la Premier League, confirmando que lo ocurrido contra el United no fue casualidad, sino fruto de un verdadero talento y de una capacidad excepcional para leer el juego.

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El 16 de octubre de 2022 llegó la tercera asistencia, también para Mohamed Salah, esta vez ante el Manchester City en la Premier League, en uno de los grandes partidos del campeonato. Alisson demostró entonces que es un portero de talla mundial, capaz de cambiar el rumbo de los grandes encuentros con un solo pase preciso.

La cuarta asistencia llegó este miércoles por la noche, para el delantero sueco Alexander Isak, ante el Club Brujas en la Liga de Campeones. Es la primera asistencia de Alisson en la competición europea y completa un histórico póquer.

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Esta estadística no es un simple número, sino una prueba de la gran evolución del papel del portero en el fútbol moderno, en el que ya no se le pide solo que pare, sino también que construya el juego, genere ocasiones e inicie los contraataques.

Alisson Becker es el mejor ejemplo de esta evolución: posee una capacidad poco común para jugar balones largos precisos, leer los movimientos de sus compañeros y enviar el pase en el momento perfecto, tal como hacen los mejores organizadores del mundo.

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Con este logro, Alisson lanza un mensaje claro a todos: el portero también puede ser una estrella ofensiva, y la asistencia no es patrimonio exclusivo de delanteros y centrocampistas.