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Juventus v Stade Rennais FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: Al Temari marca y la Juventus tropieza en la Europa League

Juventus vs Rennes
Juventus
Rennes
Europa League
M. Tamari
Italia
Francia
Jordania

La tecnología del VAR golpeó a la afición de la Juventus

El Juventus italiano no logró reencontrarse con la senda de la victoria tras empatar con su invitado, el Rennes francés (2-2), en el Allianz Stadium, este jueves, en el marco de la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League.

Con este resultado, la Juve se sitúa en la cuarta posición de la clasificación de la competición, con 7 puntos de dos victorias y un empate, mientras que el Rennes ocupa el decimotercer lugar con 5 puntos, de dos empates y una victoria.

Zeki Çelik abrió el marcador para el Juventus en el minuto 5, antes de que la estrella jordana Mousa Al-Tamari lograse el empate para el Rennes, en el minuto 15.


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Y antes del final de la primera parte, el conjunto francés se adelantó con un segundo gol marcado por Boulaye Dia de penalti, en el minuto 40, poniendo al Juventus bajo la presión de remontar el resultado.

El delantero alemán Nick Woltemade consiguió devolver a los bianconeri al partido, al marcar el gol del empate dejando el resultado (2-2), de penalti en el minuto 67.

El Juventus presionó con fuerza en los últimos minutos del encuentro en busca de la victoria, y estuvo a punto de conseguir lo que quería cuando el colombiano Jhon Lucumí anotó un gol, en el minuto 88, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego, por lo que el partido terminó con un empate decepcionante para los locales.

La Juve había perdido su último partido ante el Lazio (3-0) en la Serie A, también en su casa, lo que complicó su situación en la competición nacional.


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