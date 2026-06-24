En una noche histórica, Haití venció a Marruecos en la tercera jornada del Mundial, logrando su primer triunfo en la competición.

Según la red francesa «Stats Foot», Haití marcó por primera vez dos goles en un mismo partido del Mundial, rompiendo décadas de fracasos ante los gigantes del fútbol y anunciando el nacimiento de los «Piratas del Caribe» en la escena mundial.

Además, nació una leyenda: el marroquí Ismail Sibari se convirtió en el primer africano en anotar en los tres partidos de la fase de grupos de una misma Copa del Mundo.

No se quedó en el gol: fue el cerebro y el alma de Marruecos. Marcó en el primer partido, repitió en el segundo y selló el tercero para completar el milagro. Superó las cifras de Drogba, Eto’o y Salah en una misma Copa del Mundo.

Con tres tantos, Saibari igualó a Mohamed Salah, Youssef En-Nesyri, Wahbi Khazri, Sami Al-Jaber y Salem Al-Dossari como los árabes con más goles en Copas del Mundo.

Con este logro, Saibari ha escrito un nuevo capítulo en la historia del fútbol africano y caribeño, uniendo éxito personal y colectivo.

Haití no celebra solo dos goles, sino el nacimiento de una generación que superó el miedo. Sibari, además de su hat-trick, se convirtió en el primer africano en lograrlo en la fase de grupos, recordando que los límites existen para romperse.