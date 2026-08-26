La exestrella del fútbol saudí Mohammed Al-Sahlawi lanzó una dura crítica al desempeño del Al-Ahli en su enfrentamiento ante el Auckland FC, a pesar del claro dominio territorial del conjunto de Yeda.

Al-Sahlawi aseguró, durante su análisis del desarrollo de la primera mitad del partido entre el Al-Ahli y el Auckland, correspondiente a la primera ronda de la Copa Intercontinental de Clubes 2026, que la posesión de Al-Raqi había sido hasta el momento completamente negativa y no se había traducido en un peligro real sobre la portería del campeón de Oceanía.

Al-Sahlawi declaró en unas declaraciones a través del canal MBC Action: "El Al-Ahli domina el desarrollo del encuentro con un alto porcentaje de posesión, pero ese dominio no se ha transformado en ocasiones de gol ni en una presión efectiva; en cambio, la defensa del Auckland está muy bien organizada".

Y explicó: "El verdadero problema del Al-Ahli radica en la extrema lentitud en la circulación del balón y en la ausencia de soluciones individuales en el último tercio, lo que facilitó la tarea de la defensa del Auckland, que se replegó en sus zonas traseras y cerró los espacios a los movimientos de Firas Al-Buraikan, dejando los intentos del conjunto saudí limitados a centros laterales inútiles".

Y añadió: "El Al-Ahli está obligado a elevar el ritmo de juego y a apoyarse en las penetraciones por el centro y en el disparo desde fuera del área para romper esta organización defensiva", señalando que mantener el desempeño de esta forma tan negativa podría dar mayor confianza al equipo neozelandés con el paso de los minutos y complicar la tarea del campeón de Asia en su búsqueda del gol de la ventaja.

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El Al-Ahli disputa el encuentro en el estadio Al-Inma en Yeda, con un gran apoyo de su afición, en busca de un arranque potente en su andadura mundial, mientras que el Auckland neozelandés, campeón de Oceanía, aspira a mantener su organización defensiva e intentar dar la sorpresa ante el anfitrión.