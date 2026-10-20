El Al Qadisiyah se libró de un gol en propia puerta cómico en la Roshn Saudi League, durante su partido ante el Al Taawoun.

El Al Qadisiyah visitó al Al Taawoun, este martes, en el estadio de este último en Buraida, en la décima jornada de la Roshn Saudi League.

En el minuto 11 del encuentro, el Al Taawoun estuvo cerca de marcar el gol de la ventaja, a través del uruguayo Nahitan Nández, centrocampista del Al Qadisiyah, en propia puerta.

Nández intentó devolver el balón a su portero Koen Casteels desde el centro del campo, pero el guardameta belga se vio sorprendido por el envío y cayó sobre el césped, dejando que el balón pasara por su costado camino de la portería.

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Casteels logró ponerse de pie rápidamente y regresó para salvar el balón antes de que entrara en la red, donde lo recuperó y lo cedió a sus compañeros, privando al Al Taawoun del primer gol.

Cabe recordar que el partido ante el Al Taawoun es el último del Al Qadisiyah antes de disputar el esperado partido estelar contra el Al Hilal, el próximo viernes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Roshn League.