El Al-Ahli prolongó sus resultados negativos en la Roshn Saudi League tras sufrir su tercera derrota, esta vez ante el Al-Qadsiah, que disputa el trono al Al-Hilal.

El Al-Ahli cayó ante el Al-Qadsiah por 3-2, en el encuentro que enfrentó a ambos este martes, en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd de Dammam, en la sexta jornada de la Roshn Saudi League.

El centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders abrió el marcador para el Al-Qadsiah en el minuto 14 del encuentro, con un potente disparo desde el borde del área que el senegalés Édouard Mendy, portero del Al-Ahli, no pudo detener.

En el primer minuto del tiempo añadido de la primera parte, el lateral derecho Mohamed Abu Al-Shamat logró sumar el segundo gol, tras transformar un centro raso de Bonsu Baah al interior de la portería.

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Reijnders sumó su segundo gol y el tercero de su equipo en el partido en el minuto tres del tiempo añadido de la primera parte, tras transformar un centro de Mohamed Abu Al-Shamat al interior de la portería con un remate de cabeza.

El delantero inglés Ivan Toney logró devolver al Al-Ahli al partido en el minuto 63, cuando transformó de cabeza un centro del extremo portugués Francisco Trincão al interior de la portería, anotando el primer tanto.

En el minuto 82, Toney marcó su segundo gol y el segundo de su equipo, tras recibir un pase interior destacado de Saleh Abu Al-Shamat, quedándose solo ante el portero Koen Casteels y colocando el balón dentro de la portería con maestría, pero eso no fue suficiente para lograr el empate.

Es la tercera derrota que sufre el Al-Ahli en la presente temporada de la Roshn League, concretamente en las últimas cuatro jornadas, después de caer ante el Al-Khaleej por 3-1 y luego ante el Al-Hilal por tres goles a cero.

De este modo, el casillero del "Al-Raqi" se detiene en nueve puntos de un total de 18, situándose en la séptima posición de la tabla de clasificación, por diferencia de goles frente al Al-Khaleej, que ha disputado un partido menos.

Por su parte, el Al-Qadsiah prolongó su gran momento tras conseguir su quinta victoria en las primeras seis jornadas, ascendiendo a la segunda posición de la tabla de clasificación, con 15 puntos, solo por diferencia de goles por detrás del Al-Hilal, líder de la competición.