El Al-Nassr aceptó el regalo de su vecino y rival tradicional, el Al-Hilal, y le disputó el liderato de la Roshn Saudi League tras una difícil victoria ante su invitado el Abha.

El Al-Nassr venció al Abha por 2-1, en el partido que enfrentó a ambos hoy miércoles en el estadio Al-Awwal Park, en la sexta jornada de la Roshn League.

En el minuto 22 del encuentro, la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo abrió el marcador para el Al-Nassr, después de rematar de cabeza al fondo de la red un centro que envió el brasileño Ángelo desde un saque de esquina.

Abdullah Al-Hamdan añadió el segundo tanto, en el minuto 58 del partido, tras aprovechar un rechace de la defensa dentro del área para mandarla al fondo de la red.

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Sin embargo, el francés Nabil Fekir complicó las cosas en el último cuarto de hora, tras marcar el gol que recortaba distancias de un inesperado tiro libre en el minuto 75 del encuentro.

El Abha intentó sorprender al Al-Nassr en más de una ocasión, con el fin de arrebatarle el gol del empate agónico antes del final del partido, aunque no lo consiguió.

El "Al-Alami" recuperó la senda de las victorias, después de sufrir su primera derrota el pasado sábado ante el Al-Ittihad por 1-2, en la quinta jornada de la Roshn League.

La victoria elevó el casillero del Al-Nassr a 15 puntos, con los que ocupa la segunda posición en la tabla de la liga saudí, solo por diferencia de goles por detrás del Al-Hilal, que perdió ante el Neom por 1-2, anteayer lunes.

Por su parte, el Abha sufrió su quinta derrota en la presente temporada de la Roshn League, con lo que su casillero se queda en un único punto, con el que ocupa la decimoctava y última posición en la tabla de clasificación.