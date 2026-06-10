Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Achraf Hakimi Morocco 2026Getty Images

Traducido por

En vídeo: Al-Jaber afirma que las selecciones árabes tienen buenas posibilidades en el Mundial, salvo Marruecos

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
S. Al Jaber
Brasil
Marruecos
EE. UU.
Arabia Saudita
Uruguay

¿Repetirán los «Leones del Atlas» el éxito del Mundial de 2022?

Sami Al-Jaber, leyenda del fútbol saudí, cree que todas las selecciones árabes tienen buenas posibilidades en el Mundial 2026, salvo Marruecos.

La Copa del Mundo 2026 comienza hoy con el duelo México-Sudáfrica; participan 48 selecciones, ocho de ellas árabes.

En el programa «Nadina» de MBC 1 afirmó: «Todas las selecciones árabes tienen opción, pues las diferencias técnicas ya no son abismales y muchas estrellas de los grandes equipos no están en su mejor nivel».

Añadió que el clima podría favorecerlas y que el menor favoritismo reduce la presión, aunque Marruecos, tras su actuación en 2022, tiene mayores expectativas.

Además, la presión es menor, pues se conforman con avanzar a dieciseisavos, salvo Marruecos, que elevó sus aspiraciones tras 2022.

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR
World Cup
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU

Y concluyó: «Soy muy optimista con nuestras selecciones árabes; ya no hay tanta diferencia como antes, así que, si no pasan a octavos, al menos deben ser rivales difíciles en la fase de grupos».

Marruecos, recordemos, alcanzó las semifinales en 2022 y terminó cuarto, siendo el primer equipo árabe y africano en lograrlo.

Anuncios