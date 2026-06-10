En vídeo: Al-Jaber afirma que las selecciones árabes tienen buenas posibilidades en el Mundial, salvo Marruecos

Sami Al-Jaber, leyenda del fútbol saudí, cree que todas las selecciones árabes tienen buenas posibilidades en el Mundial 2026, salvo Marruecos.

La Copa del Mundo 2026 comienza hoy con el duelo México-Sudáfrica; participan 48 selecciones, ocho de ellas árabes.

En el programa «Nadina» de MBC 1 afirmó: «Todas las selecciones árabes tienen opción, pues las diferencias técnicas ya no son abismales y muchas estrellas de los grandes equipos no están en su mejor nivel».

Añadió que el clima podría favorecerlas y que el menor favoritismo reduce la presión, aunque Marruecos, tras su actuación en 2022, tiene mayores expectativas.

Además, la presión es menor, pues se conforman con avanzar a dieciseisavos, salvo Marruecos, que elevó sus aspiraciones tras 2022.

Y concluyó: «Soy muy optimista con nuestras selecciones árabes; ya no hay tanta diferencia como antes, así que, si no pasan a octavos, al menos deben ser rivales difíciles en la fase de grupos».

Marruecos, recordemos, alcanzó las semifinales en 2022 y terminó cuarto, siendo el primer equipo árabe y africano en lograrlo.