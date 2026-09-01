El comunicador saudí Walid Al-Faraj elogió al Al-Hilal, tras su gran victoria en el partido del clásico a costa de su rival tradicional, el Al-Ahli.

El Al-Hilal venció al Al-Ahli por un resultado de 3-0, durante el partido aplazado de la tercera jornada de la Liga Roshn, que los enfrentó el martes en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad.

Al-Faraj dijo en la introducción de su programa "Rotana Sport con Walid" tras el encuentro: "El Al-Hilal desató el espíritu de la Premier League que lleva dentro, no hay otra forma de expresarlo, pues el Al-Hilal apareció de una manera que no veíamos desde hace mucho tiempo".

Y añadió: "El Al-Hilal venció al Al-Ahli con un triplete limpio, y los nuevos elementos empezaron a mostrar sus toques, como (Crysencio) Summerville, que asistió y marcó, así como (Ollie) Watkins, que anotó el tercer gol en su primera participación en la Liga Roshn".

Y prosiguió: "Fue un gran partido, con una hermosa estampa en las gradas del estadio Kingdom Arena, donde la afición del Al-Hilal realizó un tifo que apareció en los cuatro lados del campo, de manera que en cada uno de ellos se veía una forma diferente".

Y concluyó: "Fue un partido de exhibición de fuerza por parte del Al-Hilal, tanto en lo aficionado como en lo goleador, y por primera vez su afición siente algo de tranquilidad, con el equipo ganando y ascendiendo al liderato de la Liga Roshn, por diferencia de goles respecto al Al-Nassr".