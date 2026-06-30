En vídeo: Al-Da'ee afirma que no hay porteros destacados en el Mundial

Mohammed Al-Da’ei, exguardameta del Al-Hilal y de Arabia Saudí, afirma que en este Mundial no hay porteros destacados.

En el programa «Dorina Ghir» del canal «Al-Saudiya» afirmó: «Como dije, no hay porteros destacados, y aunque me criticaron en X, esta cifra lo demuestra».

Se basa en que, hasta ahora, se han marcado 34 goles desde fuera del área, récord que supera los 27 de 2010.

Puso como ejemplo el gol que encajó Alisson Becker, portero de Brasil, ante Japón (2-1) y afirmó que el guardameta es responsable de no detener ese tipo de disparos.

Explicó: «El balón venía de lejos; el portero debe asumir la culpa, pues retrocedió hasta la línea de gol en lugar de salir primero y luego reaccionar».

Además, el balón es ligero —la FIFA lo diseñó así para aumentar los goles— y el riego del campo antes y durante el partido complica aún más la tarea de los porteros.

Pese a ello, en este Mundial han brillado varios porteros, como el marroquí Yassine Bono y el egipcio Mostafa Shubair, que llevaron a sus selecciones árabes a superar la fase de grupos.