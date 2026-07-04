En vídeo: Al-Da'ee afirma que la continuidad de Inzaghi en el Al-Hilal es una desgracia y que se irá a mitad de temporada

Mohammed Al-Da’ei, leyenda del Al-Hilal, criticó al entrenador italiano Simone Inzaghi y advirtió que su continuidad sería una catástrofe para «El Líder».

Al final de la pasada temporada se especuló con su salida tras perder Liga Saudí y Liga de Campeones de Asia, pero el club confirmó que preparará la nueva campaña.

En el programa «Dourina Ghir» de «Al-Saudiya», Al-Da’i afirmó: «El estilo de Inzaghi no encaja con el Al-Hilal; en la historia del club nunca se ha jugado así».

Y añadió: «Aunque el club fichara a los mejores jugadores para Inzaghi, él seguiría empeñado en su estilo de juego, con el fin de convencer al mundo de que es el correcto, y ya perdió tres títulos la temporada pasada por culpa de ese estilo».

Quizá gane títulos cortos, como la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y la Supercopa saudí, pero la Liga Saudí y la Liga de Campeones de Asia serán difíciles.

Concluyó: «Mi postura es clara: Inzaghi debe irse ya, porque su continuidad será un desastre y el sufrimiento continuará la próxima temporada».

Sobre los rumores que apuntan a que Inzaghi quiere que se marche Salem Al-Dossari, el capitán, Al-Da’ei afirmó: «Es una leyenda del fútbol saudí y el Al-Hilal debe retenerlo».

Y concluyó: «Inzaghi podría irse tras la primera vuelta si los malos resultados continúan; no hay que responderle cediendo a Al-Dossari».

Inzaghi llegó al Al-Hilal en verano de 2025, alcanzó los cuartos de la Copa Mundial de Clubes y ganó la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, pero perdió Liga Saudí y Liga de Campeones de Asia.