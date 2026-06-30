En vídeo: Abushqir afirma que Bono es uno de los tres mejores porteros del mundo

Manaf Abushqair, exestrella del fútbol saudí, elogió al marroquí Yassine Bono, portero del Al-Hilal, y lo consideró uno de los tres mejores del mundo.

Bono acaparó la atención tras llevar a Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026, este martes, al vencer a Holanda en los penaltis tras un 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

En el programa «Dorina Ghir» de «Al-Saudiya», Abushqair afirmó: «Para mí, entre los tres o cuatro mejores porteros del mundo debe estar Bono».

Y añadió: «Hay que destacar su gran nivel en la Copa Mundial de Clubes, así como en muchos partidos con el Al-Hilal en la Liga Saudí».

Y concluyó: «Su parada en la tanda de penaltis lo demuestra: por mucho talento que haya en la selección de Marruecos, Bono sigue siendo un referente mundial».

Y concluyó: «Para mí, Bono no puede faltar entre los tres mejores porteros del mundo».