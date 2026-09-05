Mohamed Abu Trika, exestrella de la selección de Egipto, mostró su extrañeza por el estado de tranquilidad que vive José Mourinho, entrenador del Real Madrid, pese a haber sufrido su primera derrota en LaLiga.

Después de que el Real Madrid ganara sus primeros 3 partidos de LaLiga esta temporada, cayó ante su anfitrión, el Real Betis, por 0-1 la noche de ayer viernes, días antes de inaugurar su andadura en la fase de liga de la Champions League contra el Inter de Milán el próximo martes.

Abu Trika dijo, a través de la cadena "beIN Sports": "La tranquilidad de Mourinho me preocupa, está tranquilo en los partidos y también en sus declaraciones, y eso va contra su naturaleza. Creo que está planeando algo, ¿está esperando un momento determinado para explotar?".

El analista egipcio añadió: "Veremos qué sucede ante el Inter de Milán; normalmente los grandes clubes, cuando tropiezan, se centran en el siguiente partido".

Abu Trika señaló que Mourinho abandonará su tranquilidad actual en un momento determinado, que podría ser antes del Clásico (contra el Barcelona) o tras una segunda derrota.

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