En vídeo: Abu Treika afirma que «Argentina sin Messi no vale nada» y añade que «¡el árbitro del vídeo se fue a tomarse un café!»

Mohamed Abou Trika, leyenda de Egipto, afirmó que Argentina no vale nada sin Lionel Messi y criticó el arbitraje del partido del Mundial 2026.
Egipto ganaba 2-0 hasta los últimos minutos, pero el campeón remontó y venció 3-2 en octavos este martes.
La Albiceleste avanzó a cuartos gracias a un gol y una asistencia de Messi.
«La selección argentina nos sorprendió y nos encontramos en un escenario muy duro», afirmó Abou Treika en su análisis del partido para «beIN Sports».
«Jugamos 70 minutos como mandan los cánones, pero nos desconectamos y dejamos espacios. Gracias a nuestra selección, hemos hecho un gran torneo».
El exjugador añadió: «La selección argentina no vale nada sin Messi; el jugador ha cuajado un torneo épico. Cualquier otro se habría derrumbado tras fallar el penalti, pero él se recuperó y cambió el partido».
Elogió también a Hossam Hassan, seleccionador de Egipto: «Es una estrella del Mundial; ha ganado tanto dentro como fuera del campo».
Además, criticó que el árbitro ignorara un posible penalti a Mohamed Salah justo antes del tercer tanto argentino.
Y añadió con ironía: «No sé si el árbitro del VAR estaba presente o se había ido a tomar un café».