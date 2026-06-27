Mohamed Abu Al-Shamat, lateral de Arabia Saudí, admitió el fracaso tras la eliminación en la fase de grupos.

El equipo árabe quedó eliminado tras empatar 0-0 con Cabo Verde en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston.

En declaraciones recogidas por el periodista saudí Abdullah Al-Hunayan en su cuenta de «X», Abu Al-Shamat admitió: «No nos clasificamos; nos reprochamos a nosotros mismos y pedimos disculpas, ante todo, a nuestra afición».

Y añadió: «Vamos a trabajar para mejorar, pues como jugadores saudíes tenemos carencias que debemos superar, sobre todo al ser la primera vez que esta generación participa en un Mundial».

Entiendo la tristeza del pueblo saudí, pero pido que no sean duros con esta generación, que debutó en un Mundial. Su derecho está por encima de nosotros y nos esforzaremos por corregir nuestros errores.

«Trabajaremos para compensaros. Sé que estáis hartos de promesas, pero el fútbol exige pasos firmes hasta alcanzar el éxito».

Y añadió: «Decís que la selección saudí no ha conseguido nada en los últimos veinte años; nosotros no estábamos aquí hace veinte años. Este es mi segundo torneo con la selección; no justifico mi fracaso, pero aprenderé más y estoy dispuesto a rendir cuentas, porque mi objetivo es hacer feliz al pueblo saudí».

Y concluyó: «Estos jugadores son de los vuestros y están tristes. No dudéis de su voluntad de clasificarse; todos queremos, pero cometemos errores y estamos trabajando para corregirlos».