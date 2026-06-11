Lahcen Abrami, exestrella del fútbol marroquí, elogió a Yassine Bounou, portero del Al-Hilal, y lo consideró clave para la selección de Marruecos en el Mundial 2026.

Marruecos disputará su séptimo Mundial y está en el Grupo C con Brasil, Escocia y Haití.

En el programa «Dorina Ghir» afirmó: «Bounou representa el 60 % de la fuerza de Marruecos; un portero con gran potencial transmite confianza a la defensa y al equipo».

Y añadió: «Cuando Bono está bajo los palos, todos se sienten tranquilos, ya sea en los balones largos a los que sale, en las paradas o en los uno contra uno en los que se enfrenta cara a cara con los delanteros».

Además, recordó que sus intervenciones fueron clave para alcanzar las semifinales del Mundial 2022 ante España y Portugal.

Sin embargo, criticó al seleccionador Mohamed Wahbi por dejar fuera a Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad.

Explicó: «Fui el primero en criticar al cuerpo técnico por no convocarlo; es un goleador con el carisma de los grandes jugadores y la experiencia necesaria para ser punta de lanza».

Cualquier entrenador necesita a un jugador así: fuerte, útil en defensa y en el juego aéreo, aspectos que hoy faltan en la selección marroquí».