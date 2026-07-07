En vídeo, Abou Treika a los jugadores de Egipto: «Las estrellas de Argentina no son mejores que vosotros... y no provoquéis a Messi»

Mohamed Aboutrika, exjugador de Egipto, aconsejó a los «Faraones» minutos antes de enfrentar a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

En beIN Sports afirmó: «Los jugadores egipcios deben escuchar y liberarse de presión; además, debemos respetar a todos, sobre todo porque nos enfrentamos al campeón del mundo».

Y añadió: «Los jugadores de Argentina no son mejores que nosotros; no debemos tener miedo ni salir al campo con el ánimo por los suelos. Confío en Hossam Hassan; no saldremos al campo con el ánimo por los suelos».

El exfutbolista añadió: «Debemos olvidar el partido de Argentina contra Cabo Verde, pues hoy las condiciones climáticas y el estado del campo serán distintos, y además no sabemos jugar como Cabo Verde».

Abu Treika añadió: «Me hubiera gustado que la selección egipcia analizara el partido de Argentina contra Croacia en el Mundial de 2022 (el «Tango» ganó 3-0), porque Argentina repetirá ese escenario hoy, ya que el seleccionador ha introducido cambios tanto en la alineación como en el estilo de juego; también se podría tomar como referencia el partido del «Tango» contra Holanda en esa edición».

Y añadió: «La presión la tiene el campeón del mundo, no Egipto; debemos jugar un partido para la historia. Hoy no estoy preocupado porque confío en los jugadores».

Sobre marcar a Lionel Messi, añadió: «Ningún equipo lo ha logrado antes, pero debemos tenerlo como referencia. Hay que empezar por él, pues no retrocede, estar cerca y evitar que reciba el balón».

Añadió: «Parece fácil, pero no lo es».

Para terminar, el exjugador de los Faraones les dijo a los futbolistas: «Jugad con valentía contra Messi, pero no lo provoquéis; después del partido, si queréis, podéis haceros fotos con él».

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