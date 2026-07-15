El Barcelona está a punto de cerrar su segundo fichaje del verano: el jugador ya ha aterrizado en España.

Previamente, el club anunció el fichaje del extremo inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle United, para reforzar la plantilla bajo las órdenes de Hans Flick.

Según «Marca», Karim Ademi, del Borussia Dortmund, ya está en Barcelona para cerrar su fichaje.

Mañana jueves pasará el reconocimiento médico y, si todo va bien, firmará su contrato antes de unirse al equipo de Hans Flick.

Vestido de negro, el futbolista aterrizó en la ciudad poco después de las 16:30, tras días de intensas negociaciones entre ambos clubes.





El delantero no se presentó el domingo al inicio de la pretemporada del Dortmund, con permiso de su club, a la espera de formalizar el traspaso.

El acuerdo entre ambos clubes se cerró el viernes: 22 millones fijos más 7 millones en variables.

En los últimos días se han afinado los detalles financieros y la documentación. Tras ello, el jugador viajó este miércoles a Barcelona para los trámites finales.

Una vez oficializado, se unirá a los entrenamientos, posiblemente el viernes.

Su presentación se retrasará unos días: el presidente Juan Laporta está en Estados Unidos por el Mundial, así que la bienvenida se fijará para la próxima semana, a su regreso.