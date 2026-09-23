Nueve leyendas escribieron la palabra de arranque en la inauguración de la vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo, "Golfo 27", que la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí, acoge durante el presente periodo.

La selección de Arabia Saudí se enfrenta a su homóloga de Kuwait, en el estadio Al Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos de la vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo.

Y minutos antes del comienzo del partido, la Federación de la Copa del Golfo de Fútbol celebró la ceremonia de inauguración en el estadio Al Inma, que contó con la presencia de nueve leyendas, en representación de los ocho países que participan en el torneo.

La lista de leyendas incluyó al saudí Mohammed Noor, el emiratí Fahad Khamis, el bareiní Hamoud Sultan, el omaní Emad Al Hosani, el iraquí Hussein Saeed, el catarí Ibrahim Khalfan, el kuwaití Fahad Al Ansari y el yemení Ali Al Nono.

Y al final del espectáculo, Mohammed Abdeljawad, leyenda del fútbol saudí, entró al césped del estadio Al Inma portando la Copa del Golfo Arábigo, marcando la inauguración oficial del torneo.

Cabe recordar que las selecciones de Arabia Saudí, Kuwait, Irak y Omán se ubican en el Grupo 1 de la actual edición del torneo del Golfo, mientras que las selecciones de Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Yemen juegan en el Grupo 2.

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