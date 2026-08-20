En una situación impactante, el argentino Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, desató una tormenta de polémica después de negarse a condenar los duros insultos que la afición de su equipo dirigió a la estrella del conjunto, Julián Álvarez.

Simeone fue claro y contundente, durante la rueda de prensa posterior al enfrentamiento ante el Málaga, cuando se le preguntó por los cánticos ofensivos que salieron del fondo sur del estadio Wanda Metropolitano, donde resonaron en dos ocasiones distintas tras el final del encuentro.

El entrenador argentino no dijo más que una frase escueta, en la que afirmó: "Soy muy respetuoso con nuestra gente", sin intentar defender a su compatriota ni reprobar lo sucedido.

La respuesta de Simeone fue firme y sorprendente, pues no defendió a su jugador, ni siquiera insinuó que no había escuchado los cánticos, un recurso al que el entrenador argentino ha acostumbrado para evitar el enfrentamiento directo con la afición rojiblanca.

Parece que la relación entre Julián Álvarez y la afición del Atlético de Madrid ha llegado a un punto de no retorno, ya que un amplio sector de los seguidores ha dejado de poder tolerar la forma en que el delantero argentino gestiona su posible traspaso al Barcelona, algo que expresaron con claridad y con grados variables de intensidad y de falta de autocontrol.

El tono de enfado se intensificó en las declaraciones de los aficionados al micrófono del periodista Alejandro Gallego, donde uno de ellos dijo con rabia: "Que se vaya al Barcelona o a donde quiera, pero lejos del Atlético de Madrid", mientras otro se burló diciendo: "No me importa si ficha por el Carabanchel y empieza a jugar en el estadio de La Mina", en alusión que el club madrileño rechazó rápidamente con humor a través de sus cuentas oficiales.

Un tercer hincha dijo en tono tajante: "No quiero que se quede. Si no quiere estar aquí, no es bienvenido", mientras muchos llegaron a exigir su permanencia como castigo, poniendo como condición que "pase toda la temporada en la grada; no merece jugar ni un minuto aquí".

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La afición madrileña está a la expectativa de lo que sucederá el próximo domingo, cuando el Atlético de Madrid reciba al Villarreal sobre el césped del Wanda Metropolitano. Y queda la pregunta más importante: ¿arriesgará Simeone incluir a Álvarez en la alineación? En caso de que ocurra, el delantero argentino tendrá una cita con un enfrentamiento directo y ruidoso con la afición de su equipo por primera vez, una afición que —según fuentes bien informadas del interior del Wanda— aún no ha olvidado lo que considera "excesos" del jugador contra el club.