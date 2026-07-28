En una sola frase: Mbappé envía un mensaje a Zidane tras su nombramiento como entrenador de Francia

La Federación Francesa de Fútbol puso fin al estado de expectación que dominaba el panorama futbolístico galo desde la marcha de Didier Deschamps, con el nombramiento de la leyenda Zinedine Zidane como seleccionador del combinado nacional, en sustitución de Deschamps, quien pasó 14 años al frente del cuerpo técnico de "Les Bleus". De este modo, Zizou afrontará el segundo gran reto de su carrera como entrenador tras su exitosa etapa con el Real Madrid.

Según anunció la Federación Francesa de Fútbol, Zidane, exentrenador del Real Madrid y ganador de la Liga de Campeones tres veces consecutivas, tomará las riendas de la selección francesa a partir del próximo mes, ya que su labor comenzará oficialmente el 25 de septiembre con un partido ante Turquía.

En un gesto llamativo, Zidane recibió un mensaje de apoyo del capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, quien dio la bienvenida al nombramiento de la leyenda gala diciendo: "Bienvenido a tu casa", en una clara muestra de la cálida acogida de la que goza Zidane por parte de las estrellas del combinado.

La Federación Francesa ya había confirmado anteriormente el nombramiento de Mbappé como capitán oficial de la selección nacional, en un paso destinado a construir un nuevo proyecto basado en la joven generación de estrellas francesas, bajo el liderazgo de Zidane, quien goza de un gran respeto en los círculos futbolísticos franceses y mundiales.

El nombramiento de Zidane supone un gran punto de inflexión en la historia de la selección francesa, especialmente tras los grandes logros conseguidos por Deschamps durante su mandato, que incluyeron la conquista del Mundial de 2018, el llegar a la final del Mundial de 2022, además del triunfo en la Liga de las Naciones de la UEFA.

Zidane afrontará un gran reto en su nueva tarea, ya que estará obligado a mantener el alto nivel que ha alcanzado la selección francesa en los últimos años, y a seguir compitiendo por los grandes títulos en los torneos continentales y mundiales.